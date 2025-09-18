Terug

ACM onderzoekt: betalen wij te veel in de supermarkt?

ACM onderzoekt: betalen wij te veel in de supermarkt?

Inflatie

Vandaag, 14:02

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat uitzoeken waarom boodschappen in Nederland vaak duurder zijn dan in andere landen. Volgens de toezichthouder zijn er signalen dat dezelfde producten over de grens goedkoper in de schappen liggen.

De ACM wil meer inzicht krijgen in de manier waarop prijzen tot stand komen en of er marktproblemen zijn die leiden tot hogere prijzen. Daarbij wordt gekeken naar de winstmarges van leveranciers en supermarkten en naar mogelijke verklaringen voor hoge of juist lage marges.

Omdat boodschappen in onze buurlanden relatief zo goedkoop zijn, zie je veel Nederlandse nummerborden bij winkelcentra net over de grens:

Nederlanders hamsteren boodschappen en benzine massaal over de grens
1:53

Nederlanders hamsteren boodschappen en benzine massaal over de grens

Volgens de toezichthouder kunnen prijzen stijgen als leveranciers supermarkten belemmeren om goedkoper in te kopen of als er onvoldoende concurrentie is tussen ketens. De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting volgend jaar zomer bekendgemaakt.

Supermarkten klagen over dure A-merken

Supermarktketens, waaronder Jumbo, hebben eerder aangegeven dat sommige A-merken in Nederland hogere inkoopprijzen rekenen dan in andere landen. Zo verdwenen Douwe Egberts-koffie en Pickwick-thee tijdelijk uit de schappen van Jumbo en Albert Heijn na vastgelopen onderhandelingen met fabrikant JDE Peet’s. Ook met Heineken had Jumbo een conflict over de prijzen.

De ACM heeft intussen een ander onderzoek, naar de leermiddelenmarkt, tijdelijk stilgelegd omdat er nu te weinig capaciteit voor is. Vanaf januari wordt dat onderzoek hervat, met een eindrapport in 2026.

ANP

