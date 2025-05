Onbetaalbare boodschappen: Rode Kruis krijgt alarmerend veel hulpvragen

Het Rode Kruis trek aan de bel: steeds meer mensen hebben hulp nodig om hun boodschappen te kunnen betalen. Voor sommige Nederlanders is het zo erg dat ze bij de hulporganisatie moeten aankloppen voor boodschappenkaarten. Sinds het Rode Kruis die in 2020 begon uit te delen, neemt het aantal hulpvragen toe. Op lokaal niveau bieden deelkastjes met gratis eten uitkomst, dat is te zien in de video bovenaan.

Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis: “Als noodhulporganisatie zouden we het liefst stoppen, helemaal na vijf jaar. Maar dat kan gewoon niet. We willen wel twee keer zoveel mensen helpen, maar daar hebben we het geld niet voor.” Inmiddels hebben ze ieder jaar dik 200.000 kaarten uitgedeeld, samen meer dan een miljoen. De boodschappenkaarten zijn beschikbaar voor iedereen die nog niet bij de voedselbank mag aankloppen, maar wel hulp nodig heeft.

Weekgeld 70 euro

Iemand die dankbaar gebruikmaakt van de kaart is Petra*. Ze zit diep in de schulden en probeert er weer uit te komen. Alle kleine beetjes helpen, dus ook deze boodschappenkaart. "Mijn weekgeld is tegenwoordig 70 euro. En daar moet ik alles van doen, dus benzine, boodschappen en kleding. De boodschappen zijn zo verschrikkelijk duur tegenwoordig", verzucht ze.

Het moeten terugvallen op hulp, betekent veel schaamte voor Petra. Maar de boodschappenkaarten brengen ook veel goeds. "Ze betekenen veel voor mij. Duurdere zaken zoals vlees kan ik hiermee afrekenen. Het scheelt enorm." Ze hoopt met een jaar weer uit de schulden te zijn.

Deelkasten

Maar naast deze landelijke hulp van het Rode Kruis is er ook veel lokale hulp, zoals deelkasten. Harlingen en omgeving is zo'n plek waar de kasten, waar minderbedeelden eten uit kunnen pakken, staan. Dit kan volledig anoniem. En dat ziet oprichtster Laura van Twillert dan ook vaak gebeuren. "Er is heel veel schaamte. Er komen mensen in het donker langs, of ze sturen kindjes. Ik had hier laatst iemand huilend bij de kast. Die zei: 'Ik schaam mij zo erg'. Dus toen zei ik dat dat nergens voor nodig was."

Inmiddels, na amper een jaar, staan er al achttien kasten in de omgeving van Harlingen. Van Twillert: "Bij mijn kast groeit geen gras meer, zo druk is het er. En de afnemers zijn heel divers: minima, of jongeren die net op kamers zijn en nog niet zo goed met geld om kunnen gaan. Maar ook ouderen die geen geld meer hebben."

*Petra is een gefingeerde naam, haar echte naam is bekend bij de redactie.