Kinderarmoede schrijnender dan ooit: 'Winterjas voor mijn dochter kon ik niet betalen’

In 4 jaar tijd is het aantal hulpaanvragen voor basisbehoeften als een jas, bril of schoenen met 40 procent gestegen, meldt Nationaal Fonds Kinderhulp. Volgens de organisatie is de nood onder kinderen in armoede schrijnender dan ooit. De aanvragen zijn tegenwoordig steeds vaker voor de simpelste spullen. "Wij merken dat de nood hoog is", zegt Jacqueline Kremer-Duzijn van Kinderhulp.

Waar eerder vooral hulp werd gevraagd voor grote uitgaven zoals een bed of laptop, zijn het nu vaak sokken, verzorgingsproducten of een winterjas. In 2024 hielp Kinderhulp al meer dan 10.000 kinderen aan menstruatieproducten, zonnebrand of tandpasta. Brillen (+25 procent) en kleding (+41 procent) zitten ook in de lift.

Monique uit Sassenheim weet precies hoe het voelt om geen geld te hebben voor dit soort spullen. "Ik heb 6 jaar met mijn twee kinderen in de financiële problemen gezeten", vertelt ze. Door een scheiding, persoonlijke problemen en hoge woonlasten belandde ze in de bijstand met 5000 euro aan schulden.

"Ik moest stoppen met werken en kwam in een particuliere huurwoning van 1095 euro per maand terecht. Ik zag al snel dat het misging", zegt Monique. Via via kwam ze bij Kinderhulp terecht. "Een nieuwe winterjas halen, was er gewoon niet bij. Via Kinderhulp kon ik mijn kinderen het wel geven."

Gezond eten is ontzettend duur. Als moeder wil je je kinderen groente en fruit geven, maar dat lukt gewoon niet

Ook boodschappen waren een strijd. "Ik had maar 50 euro per week, dus ging ik naar de voedselbank. Gezond eten is ontzettend duur. Als moeder wil je je kinderen groente en fruit geven, maar dat lukt gewoon niet."

Inmiddels werkt Monique weer, 36 uur per week bij de Zeeman. Sinds december is ze schuldenvrij. "Dat moment weet ik nog goed. Alle emoties kwamen samen. Nu ben ik zelfs begonnen met rijlessen. Ik wil letterlijk en figuurlijk de toekomst tegemoet rijden."