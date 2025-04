Onderwijsraad slaat alarm: schoolkosten te hoog voor jongeren in armoede

De overheid moet meer doen om te zorgen dat jongeren die opgroeien in armoede naar de middelbare school en het mbo kunnen. Voor deze groep zijn de schoolkosten vaak te hoog, waarschuwt de Onderwijsraad in een nieuw advies.

Volgens de raad moeten leerlingen en hun ouders onder meer betalen voor "een laptop, kleding voor bepaalde vakken of opleidingen, excursies of de vrijwillige ouderbijdrage". Op het mbo zijn ouders jaarlijks gemiddeld 1.429 euro kwijt aan schoolkosten. Op middelbare scholen is dat gemiddeld 842 euro per schooljaar. "Een fiks bedrag, zeker voor wie te maken heeft met armoede", stelt de raad. Daarom wil de Onderwijsraad dat er een maximumbedrag komt voor de ouderbijdrage, en dat die ook echt vrijwillig is.

Steeds meer basisscholen hebben moeite om de uitjes, excursies en schoolreisjes voor hun leerlingen te betalen. Dat zie je in de video bovenaan.

Kwaliteit onder druk

Een ander probleem is de kwaliteit van het onderwijs, stelt de raad. In arme wijken zijn scholen gemiddeld slechter dan in rijkere wijken. Door het lerarentekort staan er op zulke scholen vaker leerkrachten zonder de juiste papieren voor de klas. Daardoor krijgen kinderen in die buurten minder goed onderwijs en minder begeleiding. Ze lopen achterstanden op, die hun kansen op een goede opleiding belemmeren. De raad wil dat schoolbesturen "zorgen voor een eerlijke verdeling van leraren".

Volgens de Onderwijsraad is er veel aandacht voor kinderen in armoede op de basisschool, maar nauwelijks voor jongeren op de middelbare school en het mbo. Vooral mbo-studenten zijn volgens het onderzoek "een vergeten groep". De enige hulp die zij krijgen is 'financiële educatie' – bedoeld om jongeren te leren hoe ze schulden kunnen voorkomen. Die kennis is op zich nuttig voor elke scholier, zegt de raad, maar het helpt jongeren die nu al in armoede leven niet om hun school af te maken.

ANP