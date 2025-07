Leven in Nederland weer duurder: vooral te zien in het winkelmandje

In juni zijn de prijzen voor consumenten gemiddeld 3,1 procent hoger dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een snelle schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De inflatie was daarmee iets lager dan de 3,3 procent in mei.

Vooral boodschappen, drinken en tabak zorgen voor de hogere prijzen. Die waren in juni maar liefst 4,6 procent duurder dan een jaar eerder. Ook diensten, zoals kappers en horeca, stegen behoorlijk: met 4,4 procent. Energie, inclusief benzine en diesel, werd iets duurder, met 0,6 procent. De officiële cijfers volgen op 8 juli.

Nederland blijft binnen Europa opvallen met hoge prijsstijgingen, vooral door duurdere voedingsmiddelen.

Hart van Nederland/ANP