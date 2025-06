Roy moet deuren van tabakswinkel sluiten: 'Sigaretten worden nu gekocht in Duitsland'

Roy ten Vergert deed dit weekend voor de allerlaatste keer het rolluik omhoog van zijn tabakswinkel in Enschede. Zijn ouders begonnen de zaak in 1972 en zelf runde hij de winkel bijna 30 jaar. Ondanks voldoende klanten was de winkel niet meer rendabel door de hoge accijnzen op tabak; veel mensen kopen hun tabak tegenwoordig in Duitsland. Roy is nu aan het opruimen, Hart van Nederland ging langs.

"Op een gegeven moment was het niet meer vol te houden. In combinatie met corona, het verbod op tabaksmachines (waarvan ik er ook een aantal in Nederland had staan) en nu de enorme stijging in accijnzen stapelt het zich allemaal op", vertelt Roy. "Er komt ook enigszins wel emotie bij kijken omdat de winkel familiebezit is en ook nog van mijn ouders is geweest, maar ik probeer het zakelijk te blijven bekijken."

Volgens Roy zijn de hoge accijnzen op tabak de grootste boosdoener. "Tabak was altijd mijn belangrijkste inkomstenbron. Maar mensen halen hun sigaretten nu massaal in Duitsland. Ik zie sinds dit jaar wel ook echt een afname van 50 procent van de verkoop."

Volgens Roy is hij niet de enige met deze problematiek. "Ik heb al van zoveel collega's gehoord dat ze zijn gestopt of er binnenkort mee ophouden. Tot aan Amersfoort toe."