Rookvrije zones op strand uitgebreid: deze zomer mag je ook hier niet meer roken

Binnenkort hoef je je op Haagse stranden niet meer te irriteren aan losliggende peuken in het zand of sigarettenrook die in je gezicht wordt geblazen terwijl je lekker ligt te zonnen. De gemeente heeft namelijk vier rookvrije stukken strand gemaakt.

De rookvrije zones zijn: 1. Het sportstrand van Scheveningen (Noorderstrand), tussen strandtenten Hart Beach en Fonk. 2. Het stuk strand naast de Pier ter hoogte van strandtent Zeezicht op het Noorderstrand. 3. Het stuk strand ten zuiden van strandslag 1 Kijkerduin, tot de grens met het Westland. 4. Het stuk strand ten noorden van het Strandslag 34 op het Noorderstrand, tot de grens met Wassenaar.

Het sportstrand op het Noorderstrand was al rookvrij gemaakt als een proef om te kijken of het strand ook echt schoner zou blijven en daaruit bleek dat het werkt. Daarom heeft de gemeente nu besloten om meer zones in te voeren. Alle zones gaan vanaf woensdag 28 mei 2025 in.

Er wordt niet gecontroleerd of mensen zich aan de rookvrije zones houden. Volgens de gemeente bleek uit de eerdere proeven met een rookvrij gedeelte dat mensen zich ook zonder controles aan de afspraak hielden.