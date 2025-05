Meer dan kwart van de jongvolwassenen doet aan roken of vapen

Ruim een kwart van de jonge volwassenen rookt weleens een sigaret of een elektronische sigaret. Dat is meer dan bij andere volwassenen, heeft statistiekbureau CBS uitgerekend.

Van de Nederlanders van 18 tot 25 jaar geeft bijna 19 procent aan sigaretten te roken. Bijna 4 procent houdt het bij vapen, en 5 procent wisselt beide vormen van roken af. Dat komt neer op iets meer dan 27 procent, terwijl van alle volwassenen net geen 20 procent rookt.

Vapen is minder in trek. Bijna 9 procent nam vorig jaar weleens een elektronische sigaret. Een jaar eerder was dit ongeveer 13 procent. Het CBS noemt geen verklaring, maar wijst er wel op dat de vloeistoffen in e-sigaretten sinds begin vorig jaar alleen nog naar tabak mogen smaken. Patronen met zoete smaakjes zijn verboden.

