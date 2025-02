Vapen helpt rokers nauwelijks bij stoppen, risico’s blijven groot

Rokers die overstappen op de e-sigaret in de hoop makkelijker te stoppen, komen vaak van een koude kermis thuis. Volgens het Geneesmiddelenbulletin vergroot het gebruik van nicotinevapes vooral de kans op langdurig vapen, terwijl het nauwelijks helpt bij volledig stoppen met roken. "Voorlichting en begeleiding zijn de beste middelen om van het roken af te komen," stelt het onafhankelijke tijdschrift.

In de video hierboven zie je het verhaal van Sem, die al sinds zijn vijftiende vapet. Zijn vader waarschuwt andere ouders: "Wees niet naïef, het is echt aan de hand."

Uit de wetenschappelijke studies waar het tijdschrift zich op baseert, blijkt dat vapes zonder nicotine totaal geen effect hebben op het stoppen met roken. Varianten met nicotine kunnen bij 14 procent van de gebruikers helpen, maar scoren niet beter dan medicatie. Twee nicotinevervangende medicijnen blijken net zo effectief.

Een groot probleem is dat veel rokers na de overstap op vapen eraan blijven hangen. In een Britse studie gebruikte 80 procent van de ex-rokers die tijdelijk zouden vapen, een jaar later nog steeds e-sigaretten. Sommige deelnemers combineerden het vapen zelfs weer met traditionele sigaretten.

Weinig bekend over lange termijneffecten

Of vapen daadwerkelijk minder schadelijk is dan gewone sigaretten, is nog onzeker. "Vooral over de lange termijn effecten is te weinig kwantitatief bewijs beschikbaar," concludeert het Geneesmiddelenbulletin. Wel is duidelijk dat ook e-sigaretten aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

ANP