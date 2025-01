Illegale sigarettenbende opgerold: smokkel voor 550 miljoen euro belastingschade

Een bende die jarenlang illegale sigaretten importeerde naar de Europese Unie is opgerold, zo melden de douanediensten van Duitsland, België en Nederland. De groep smokkelde naar schatting 1,5 miljard sigaretten waarover geen accijns werd betaald. Dit zou overheden in de EU maar liefst 550 miljoen euro aan belastinginkomsten hebben gekost.

In 2022 werd in het Limburgse Herkenbosch de grootste illegale sigarettenfabriek ooit in Nederland ontdekt. In de bovenstaande video vertelt een woordvoerder van de FIOD dat zij dit nog nooit hebben meegemaakt.

De illegale sigaretten werden vermoedelijk geproduceerd in fabrieken in Turkije en Iran. Om de smokkel te verhullen, maakten de criminelen gebruik van valse productbeschrijvingen. Zo stonden de sigaretten in de administratie geregistreerd als bouwmaterialen, waardoor ze minder snel opvielen bij de grenscontroles.

Dinsdag werd een grote actie gehouden waarbij meerdere arrestaties en huiszoekingen werden verricht. In Duitsland zijn zeven arrestatiebevelen uitgevaardigd, in België twee en in Nederland één. Daarnaast vonden er invallen plaats in Noordrijn-Westfalen, Hessen en Beieren, evenals in België en Nederland. In totaal worden achttien personen als verdachte aangemerkt.

Grote hoeveelheden tabak in beslag genomen

Tijdens de actie zijn grote hoeveelheden illegale sigaretten en 51.000 kilo waterpijptabak zonder accijnsstempel in beslag genomen. De criminele organisatie verkocht deze onbelaste tabak met flinke winstmarges in meerdere EU-landen.

De douanediensten van de drie landen werkten al vier jaar aan dit onderzoek. Dankzij de internationale samenwerking is de organisatie nu ontmanteld. Of er nog meer arrestaties volgen, is niet uitgesloten.

ANP