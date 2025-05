Plastic sigarettenfilter onder vuur: roep om een wereldwijd verbod

Sigarettenfilters zijn klein, maar veroorzaken wereldwijd een enorme berg plasticafval. En daar moet een eind aan komen, vinden steeds meer wetenschappers, milieuorganisaties en activisten. Dinsdag start daarom een nieuwe internationale campagne onder de naam No Plastic Filter. De boodschap is duidelijk: stop wereldwijd met dit vervuilende product.

De meeste filters zijn van plastic en belanden massaal op straat, in rivieren en uiteindelijk in zee. Volgens de initiatiefnemers gaat het om miljarden filters per dag, die vol zitten met giftige stoffen zoals zware metalen en pesticiden. Die stoffen lekken na gebruik langzaam het milieu in. "Zelfs als 90 procent netjes wordt weggegooid, blijft het een enorm milieuprobleem", zegt Karl Beerenfenger, een van de organisatoren.

Onnodig en schadelijk plastic, zegt WHO

Een veelgehoorde misvatting is dat filters roken minder ongezond maken. Maar volgens onderzoekers is dat onzin. Ze zouden het risico juist vergroten, omdat mensen er harder door gaan inhaleren. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt filters dan ook "onnodig en schadelijk plastic" en pleit al langer voor een verbod.

De campagne richt zich onder meer op Europese regels voor wegwerpplastic en op het wereldwijde plasticverdrag waarover de Verenigde Naties op dit moment onderhandelen. Op de website van de campagne kunnen mensen zich aansluiten en meedoen aan acties.