Bijna helft van de sigaretten in Nederland komt uit het buitenland

Nederlanders vinden steeds vaker creatieve manieren om de accijns op tabaksproducten te omzeilen: 44 procent van de gerookte pakjes sigaretten kwam in het laatste kwartaal van 2024 niet uit Nederland. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van marktonderzoekbureau WSPM Group, uitgevoerd in opdracht van de tabaksindustrie. In het daaropvolgende rapport komen een aantal opvallende trends naar voren.

Om de zes maanden verzamelen onderzoekers bij WSPM Group weggegooide sigarettenpakjes en turven daarbij op basis van merk, land van herkomst en de legaliteit van productie. Bij dit laatste onderzoek zijn er zo'n 7000 pakjes verzameld in verschillende Nederlandse steden en vervolgens getoetst op basis van deze kenmerken.

Uit deze steekproef blijkt dat de aanschaf van buitenlandse sigaretten door Nederlandse consumenten met zo'n 10 procent is gestegen, van 34 naar 44 procent. Zo'n 3059 van de 7000 onderzochte pakjes waren dus niet afkomstig van Nederlandse bodem, een aanzienlijke toename over slechts een half jaar tijd. Volgens WSPM Group zijn de pakjes voornamelijk afkomstig uit Spanje, Duitsland en 'duty free' tabaksverkopers op verschillende vliegvelden.

Neppe merksigaretten

Zo'n 4,8 procent van de getoetste pakjes zouden neppe 'merksigaretten' bevatten, een stijging van 1,4 procent vergeleken bij de laatste toetsing een half jaar eerder. Deze komen grotendeels via smokkel het land binnen en zijn wegens de ongecontroleerde productie vaak veel schadelijker dan 'echte' sigaretten.

Opvallend is dat niet alleen grensregio’s hoog scoren, maar dat juist in steden als Alkmaar, Amstelveen en Schiedam de meeste sigarettenpakjes worden gevonden die uit het buitenland afkomstig zijn.

Accijnsmoeheid

De trends uit het onderzoek zijn makkelijk te linken aan verhogingen van accijnzen op tabaksproducten, een poging van de Nederlandse overheid om bij te dragen aan een rookvrije generatie in 2040. Sinds 2024 wordt er op een pakje van twintig sigaretten een accijns van €7,81 gehandhaafd, dat was voorheen €5,87. Voor zo'n pakje betaal je in Nederland dus gemiddeld €11,10.

Voor hetzelfde pakje betaal je over de grens gemiddeld: €9,72 in Duitsland

€8,12 in Spanje

€8.70 in Italië

€7,85 in Luxemburg

€7,73 in Griekenland

Volgens de tabakslobby staat de Nederlandse overheid zichzelf in de weg door zulke afwijkende accijnzen te rekenen. De Nederlandse staat zou in een jaar al 1,4 miljard euro zijn misgelopen doordat geen accijns is afgerekend over sigaretten van buitenlandse bodem.