NVWA neemt in eerste maand bijna 66.000 illegale vapes in beslag

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in januari een flinke slag geslagen in de strijd tegen illegale elektronische sigaretten. In totaal zijn bijna 66.000 verboden vapes en e-liquids in beslag genomen in verschillende steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Almere.

Sinds begin dit jaar heeft de NVWA de bevoegdheid om verboden vapes en vloeistoffen te confisqueren. De verkopers die de illegale waar aanboden, krijgen een boete opgelegd die kunnen oplopen tot 22.500 euro. Naast de boete moeten de verkopers ook opdraaien voor de kosten van de vernietiging van de in beslag genomen goederen.

Geen smaakjes

Volgens de wet mogen e-sigaretten enkel nog naar tabak smaken. Alle andere smaakjes, zoals fruit en snoep, zijn verboden. Dit moet voorkomen dat jongeren worden verleid om te gaan roken. Toch blijkt uit de controle van de NVWA dat de illegale markt voor zoete vapes springlevend is.

Bij een winkelier in Almere troffen controleurs van de NVWA een enorme partij verboden producten aan. In totaal werden ruim 28.000 illegale e-sigaretten en flesjes met vloeistoffen gevonden. Maar daar bleef het niet bij: in het pand werd ook 10 kilo hennep aangetroffen. Alsof dat nog niet genoeg was, ontdekten inspecteurs in een kelderbox nog eens bijna 5.400 extra illegale vapes.

Verkopers trekken zich weinig aan van verbod

Opvallend is dat sommige verkopers zich weinig aantrekken van de nieuwe regels. Ondanks de vondst in Almere ging de betreffende winkelier gewoon door met zijn illegale handel. De NVWA benadrukt dat er streng zal worden gecontroleerd en dat overtreders zware boetes riskeren.

De NVWA blijft de komende tijd scherp letten op de naleving van de regels rondom elektronische sigaretten. Volgens de autoriteit wordt er hard opgetreden om te voorkomen dat jongeren verslaafd raken aan nicotine.

