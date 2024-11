Ouders worden gebeld, leerlingen moeten hesje aan: school treft maatregelen tegen vapers

De scholengemeenschap Scholen aan Zee in Den Helder gaat strenge maatregelen treffen tegen leerlingen die vapen tijdens de schooluren, is te zien in bovenstaande video. Directeur Hielke ter Veld ziet het compleet uit de hand lopen: waar 5 jaar geleden nog maar zes leerlingen stonden te roken in de pauze, staan er nu ongeveer zestig te vapen. Tijd voor actie, vindt hij. "Het klinkt ludiek, maar we gaan echt handhaven."

De anti-vape campagne is maandag 4 november, na de herfstvakantie, ingegaan. Bij die campagne horen strenge regels. Bovenbouwleerlingen die vapen moeten vanaf nu toestemming hebben van hun ouders. De school belt alle toestemmingen na.

Ook moeten vapers van het schoolplein af, hun schoolpasje inleveren en een hesje dragen. "Dit is voor de verkeersveiligheid, maar natuurlijk ook om het vapen te ontmoedigen", aldus Ter Veld. "Daarnaast krijgen alle leerlingen, die toestemming hebben om te vapen, voorlichting van de GGD over de gevaren van vapen."

Averechts

Het klinkt als een ludieke actie, maar volgens de directeur van de Helderse scholengemeenschap zijn de maatregelen echt nodig. "De vapes zijn in het leven geroepen voor mensen die willen stoppen met roken, maar we zien met eigen ogen dat het averechts werkt."