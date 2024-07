Nederlander (25) gearresteerd voor vapen in het vliegtuig

Een Nederlandse toerist is gearresteerd op het vliegveld van Kos nadat hij betrapt was op het roken van een elektronische sigaret tijdens een Transavia-vlucht. Dat schrijft het AD.

De 25-jarige man werd herhaaldelijk gewaarschuwd om te stoppen met vapen. "Het is absoluut verboden om te roken aan boord, inclusief elektronische sigaretten," benadrukt een woordvoerder van Transavia tegen de krant. De bemanning meldde het incident, waarna de man bij aankomst direct werd overgedragen aan de lokale autoriteiten. "Dit soort gedrag brengt de veiligheid van passagiers in gevaar," aldus Transavia.

Roken aan boord mag al sinds de jaren 90 niet meer. Luchtvaartmaatschappijen willen daarmee brandgevaar voorkomen. "Het rookalarm kan afgaan. Het is gevaarlijk en daarom streng verboden", legt de woordvoerder uit aan de krant.

Torenhoge boete

Naast veiligheidsrisico's kan roken aan boord leiden tot boetes en strafrechtelijke vervolging. In veel landen, waaronder Griekenland, riskeren overtreders boetes die kunnen oplopen tot duizenden euro's. Of de man een dergelijke boete moet betalen, is nog niet duidelijk. Hij is inmiddels weer op vrije voeten.