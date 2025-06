Douane ontdekt recordhoeveelheid illegale sigaretten

De Nederlandse douane heeft vorig jaar een recordaantal illegale sigaretten onderschept. In totaal ging het om ruim 217 miljoen stuks, bijna twee keer zoveel als een jaar eerder. Dat meldt het AD op basis van cijfers van de douane. De meeste vangsten werden gedaan in de Rotterdamse haven.

Dat het om zulke enorme aantallen gaat, is volgens de krant niet verrassend. De prijzen voor sigaretten zijn in Nederland inmiddels zo hoog dat veel rokers hun toevlucht zoeken tot het zwarte circuit. Een regulier pakje kost hier inmiddels meer dan elf euro, terwijl je in sommige Oost-Europese landen voor dat bedrag bijna vier pakjes koopt. Vooral in landen als Bulgarije ligt de prijs vele malen lager.

Vanwege de hoge sigarettenprijzen in Nederland wordt het ook steeds populairder om naar bijvoorbeeld Luxemburg te reizen om er goedkoop sigaretten in te slaan. Er worden zelfs busreizen voor georganiseerd. Bekijk het in bovenstaande video.

De gesmokkelde sigaretten komen volgens het AD vooral uit Aziatische landen en het Midden-Oosten. Ze worden vaak in grote hoeveelheden Nederland binnengebracht via lucht- en zeevracht, waarbij containers op de bonnefooi worden volgestouwd. Soms worden de sigaretten vermomd onder dekladingen, maar meestal is er weinig moeite gedaan om de smokkelwaar te verbergen.

Risicoselectie

De douane werkt met risicoselectie, omdat het onmogelijk is om alle containers te controleren. Op deze manier werd in maart een partij van maar liefst 27 miljoen sigaretten ontdekt in Rotterdam, goed voor ruim zes miljoen euro aan misgelopen accijnzen. In de maanden daarna volgden nog meerdere grote vondsten.

De illegale rookwaar komt volgens de krant op allerlei plekken in Nederland terecht. Van buurtsupers en markten tot shishalounges en ook privéwoningen. De verkoop gaat tegenwoordig ook digitaal via sociale media en chatgroepen, of via flyers met telefoonnummers die in brievenbussen belanden.

Hoewel het kopen van goedkope rookwaar voor veel mensen aantrekkelijk lijkt, waarschuwen experts in de krant dat de opbrengst hiervan vaak terechtkomt bij zware criminelen. Bovendien loopt de Nederlandse schatkist jaarlijks tientallen miljoenen euro’s mis. Alleen al in 2024 zou het gaan om minstens 105 miljoen euro aan onbetaalde accijnzen. En mogelijk gaat het om nog veel meer, omdat lang niet alle smokkelwaar wordt onderschept.