Waarom zijn boodschappen hier zoveel duurder? Politiek eist antwoord maar krijgt het niet

De Tweede Kamer is woest dat supermarkten en voedselproducenten weigeren op te komen dagen voor een hoorzitting over de aanhoudend hoge supermarktprijzen. Politici willen weten waarom boodschappen in Nederland zoveel duurder zijn dan in omringende landen, maar de betrokken bedrijven zien daar niets in.

Met name de forse prijsverschillen tussen Nederland en België roepen vragen op. Zo kost een potje appelmoes van HAK hier ruim twee keer zoveel als bij onze zuiderburen, terwijl het product gewoon in Nederland wordt gemaakt. NSC-leider Pieter Omtzigt pleit daarom voor afspraken tussen Benelux-landen om deze verschillen te verkleinen. D66 en VVD willen kijken naar aanpassingen in etikettering, zodat supermarkten goedkoper kunnen inkopen in het buitenland.

Bij GL-PvdA is er veel woede over het feit dat de supermarkten en voedselproducenten de hoorzitting weigeren. "Dit is een schoffering van de volksvertegenwoordiging," zegt Kamerlid Barbara Thijssen. "Wie wordt hier gierend rijk over de rug van de consument?"

Supermarkten wijzen naar kostenstijgingen en winstmarges

Retaildeskundige Paul Moers is niet verbaasd dat de bedrijven weigeren tekst en uitleg te geven. Maar volgens hem zijn het vooral de producenten die grote winstmarges pakken, terwijl supermarkten als Jumbo en Plus nauwelijks winst maken. "Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, behaalde vorig jaar een omzet van 89,4 miljard euro, maar een operationele winst van 3,6 miljard. Jumbo had een winst van slechts 0,2 procent en Plus maakte helemaal geen winst."

Volgens het Vakcentrum voor zelfstandige retailondernemers is de kritiek op de supermarkten ook onterecht. De organisatie stelt dat de winstgevendheid van supermarkten juist is gedaald door stijgende grondstofprijzen, hogere lonen en huurkosten. Ook wijzen supermarktketens naar de overheid, die accijnzen en belastingen verhoogd heeft.

Wat de Kamer precies kan doen tegen de hoge prijzen, blijft onduidelijk. Omtzigt pleit voor Europese samenwerking om de prijsverschillen tussen landen te verkleinen, sommige partijen denken aan een verlaging van de btw op boodschappen.