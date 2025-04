Waarom boodschappen in Nederland toch niet zo duur zijn als gedacht

De prijzen van boodschappen rijzen al maanden de pan uit. Dat is ook de Tweede Kamer niet ontgaan. Donderdag legden de grote Nederlandse supermarkten en fabrikanten verantwoording af in de Tweede Kamer voor hun verkoopprijzen, die aanzienlijk hoger lijken uit te vallen dan in onze buurlanden. Maar is het hier in Nederland dan écht zo veel duurder?

Nu blijkt: dat valt wel mee. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat waren Nederlanders in 2023 juist relatief goedkoop uit als het gaat om de prijzen van basisboodschappen, vergeleken bij andere Europese landen.

Directeuren van onder andere Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Nestlé en Unilever, beamen in de Kamer dat je voor een mandje boodschappen maar beter in Nederland kunt winkelen. Hier zou je nog altijd drie procent goedkoper uit zijn dan bijvoorbeeld Duitsland of België.

Niet duurder dan buurlanden, wel duurder dan eerst

Dat wil echter niet zeggen dat de prijzen niet gestegen zijn. In ruim vier jaar tijd zijn onze boodschappen gemiddeld zo'n 30 procent duurder geworden. Volgens Peter de Roos, CEO van Lidl Nederland, is dat slechts een kwestie van marktwerking. "Grondstoffen, transportkosten en stroom worden steeds duurder", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Je merkt ook dat de misoogsten, geopolitieke ontwikkelingen en eigenlijk alles wat zich afspeelt in de wereld veel druk zet op de inkoopprijzen van onze producten."

Volgens De Roos is dat een ontwikkeling waar ook de rest van Europa last van heeft. Maar daar blijft het in Nederland niet bij. Joost Houben van Unilever bepleit dat fabrikanten en supermarkten moeten leven met belastingen die in Nederland hoger uitvallen, zoals de BTW en de verbruiksbelasting: "Dat helpt niet."

Groenlinks-Kamerlid Jesse Klaver, die zich al langer hard maakt voor het verlagen van de supermarktprijzen, wil daar geen genoegen mee nemen. In bovenstaande video is te zien hoe het gesprek tussen de supermarktketens en de Kamerleden is afgelopen.