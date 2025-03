Populaire A-merken koffie en thee weer terug in supermarktschappen

Douwe Egberts koffie en Pickwick thee keren terug in de schappen van Jumbo en Picnic. Dat meldt De Telegraaf. De supermarkten moesten flinke prijsstijgingen, van tot wel 30 procent, accepteren om de populaire merken weer te kunnen aanbieden.

Supermarkten starten vanaf dit jaar met het maken van noodplannen om beter bestand te zijn tegen rampen, zo is te zien in bovenstaande video.

Sinds 1 januari leverde moederbedrijf JDE Peet’s geen koffie en thee meer aan Jumbo, Picnic en Albert Heijn vanwege een conflict over de prijzen. De supermarkten vonden de prijsstijging van leveranciers te hoog en daarom waren de schappen in veel filialen leeg. Volgens de krant voelden Jumbo en Picnic zich uiteindelijk gedwongen om de hogere prijzen te accepteren omdat klanten wegliepen.

Lees ook: Dit is waarom je in de supermarkt naast de koffie grijpt

De prijs van een kilo Douwe Egberts koffiebonen is per 1 januari met ruim 30 procent gestegen naar 16,99 euro. Senseo softpads zijn 20 procent duurder geworden. Zowel Jumbo als Picnic zeggen dat zij de hogere kosten grotendeels zelf opvangen en niet doorberekenen aan de klant.

Albert Heijn

De Albert Heijn wil momenteel niks over het conflict naar buiten brengen. Eerder zei de supermarkt tegen het AD: "Op dit moment voeren we nog gesprekken met Jacobs Douwe Egberts over de prijzen en zijn we het niet met elkaar eens. Hierdoor zijn er bepaalde producten momenteel minder goed beschikbaar", aldus de supermarkt.

JDE Peet’s was volgens De Telegraaf niet bereikbaar voor commentaar.