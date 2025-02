Dit is waarom je in de supermarkt naast de koffie grijpt

Door de stijgende koffieprijzen dreigt een tekort in de supermarkten. Dat meldt het AD woensdag. Supermarkten en koffieleveranciers zijn verwikkeld in een felle discussie over de prijs van een pak koffie, wat resulteert in lege schappen.

Door misoogsten is er al jaren sprake van een lagere oogst aan koffiebonen, terwijl de vraag naar koffie wereldwijd stijgt. Dit zorgt ervoor dat de prijzen voor een pak koffie in de supermarken steeds verder stijgen. Klanten hebben al langer last van de stijgende koffieprijzen, en de discussie tussen supermarkten en leveranciers over de prijs laait steeds verder op.

Niet alleen in Nederland, maar ook in België en Duitsland is er flinke discussie tussen supermarktketens en koffieproducenten, waardoor ook in deze landen klanten steeds vaker voor lege schappen staan.

'We zijn het niet met elkaar eens'

Door de discussie over de koffieprijzen is er in de supermarkt minder aanbod van koffie zoals Douwe Egberts, Senseo, Kanis & Gunnink, L’OR, Illy, Jacqmotte, Van Nelle en thee van Pickwick. Hoelang de schaarste aanhoudt, is nog onduidelijk.

Albert Heijn laat aan het AD weten "altijd te streven naar zo laag mogelijke prijzen voor onze klanten." "Op dit moment voeren we nog gesprekken met Jacobs Douwe Egberts over de prijzen en zijn we het niet met elkaar eens. Hierdoor zijn er bepaalde producten momenteel minder goed beschikbaar", aldus de supermarkt.

Jumbo laat aan de krant weten dat "het weleens voorkomt dat een favoriet product door onderhandelingen tijdelijk niet beschikbaar is."