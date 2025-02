'Steekproef: bij deze supermarkt haal je de goedkoopste boodschappen'

Voor de meest budgetvriendelijke boodschappen kan je het beste even langs de Aldi. Dat blijkt uit BNNvara's 'Kassa's Boodschappenmandje', een prijspeiling uitgevoerd onder de zes grootste supermarkten in Nederland. Bij de Albert Heijn zou je dit jaar het duurst uit zijn.

Besparen in de supermarkt kan ook door goed je kassabon te controleren. Hoe dat zit, zie je in de video bovenaan.

Deze conclusie bereikt het populaire programma op basis van een steekproefmethode: in ieder van de zes supermarkten (AH, Jumbo, Plus, Lidl, Aldi en Dirk) de goedkoopste variant aanschaffen van in totaal 37 alledaagse producten zoals sinaasappels, thee, aardappelen en wasmiddel.

Schommelend prijspeil

De laatste peiling van het programma, dat het afgelopen decennium het prijspeil van de supermarkten nauw in de gaten heeft gehouden, werd in 2023 gedaan. In dat jaar waren de prijzen bij Aldi juist enorm gestegen in vergelijking met het jaar ervoor, met zo'n 12%. Opvallend is dan ook dat de Aldi bij deze laatste steekproef als duurste uit de test kwam.

De resultaten

Dit jaar behoort die titel dus aan de Albert Heijn: voor de 37 alledaagse producten rekende Kassa daar 74,45 euro af. Aanzienlijk duurder dus dan hetzelfde boodschappenmandje bij de Aldi, waarvoor er 63,68 euro werd afgerekend. De Dirk en Lidl blijven consequent in hun positie en komen qua prijs bij de Aldi in de buurt: respectievelijk 64,05 euro en 64,39 euro.

Ook opvallend: veel producten die in 2023 in prijs omhoog schoten, zijn in 2025 weer goedkoper geworden, denk bijvoorbeeld aan zuivelproducten zoals melk, boter en kaas. Dit zou voornamelijk komen doordat er destijds veel te doen was om stikstofproblematiek in de agrarische sector. Ook de suikerprijs is aan het afnemen door betere oogsten, stelt Kassa.

Maar waar de ene crisis zichzelf oplost, wordt de andere weer erger. Zo is chocolade voorlopig zo'n 42 procent duurder, omdat veel oogsten van cacaoplanten in Ghana en aan de Ivoorkust door klimaattegenslagen zijn mislukt.

Supermarkten ontevreden

Verschillende supermarkten hebben kritiek op de methode van Kassa's onderzoek. Volgens hen is het een niet-representatieve steekproef. Volgens de ketens zijn sommige producten niet goed met elkaar te vergelijken, omdat er daarbij geen kwaliteitsoverweging wordt gemaakt.

Kassa geeft aan dat supermarkten de door hen genoteerde prijzen te zien hebben gekregen voor publicatie, en dat correcties zijn toegepast waar sprake zou zijn van oneerlijke vergelijkingen of een relevant product dat niet in de schappen lag.