Onderzoek: dit zijn de goedkoopste én duurste supermarkten van Nederland

Wie slim boodschappen wil doen, moet goed opletten waar hij zijn winkelwagentje volgooit. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat Dirk en Aldi de goedkoopste supermarkten zijn voor budgetproducten. Bij Spar en Poiesz ben je juist het duurst uit.

Budgetproducten zijn de goedkoopste varianten die supermarkten aanbieden als alternatief voor dure A-merken. Deze producten zijn vaak huismerken, die supermarkten onder hun eigen naam verkopen. Denk aan 1 de Beste bij Dirk en G'woon bij Vomar en Hoogvliet. Ze zijn herkenbaar aan simpele verpakkingen en vaak een lagere prijs per kilo of liter.

Besparen in de supermarkt kan ook door goed je kassabon te controleren. Hoe dat zit, zie je in de video bovenaan.

Naast de gewone huismerken hebben supermarkten soms nóg goedkopere producten, zoals de 'prijsfavorieten' van Albert Heijn of de 'laagblijvers' van Plus.

Dirk en Aldi het goedkoopst

De Consumentenbond vergeleek ruim 120 van dit soort budgetproducten, zoals rijst, koffie, melk, wasmiddel en shampoo. Bij Dirk en Aldi waren deze boodschappen gemiddeld 8 procent goedkoper dan elders. Ook Vomar en Lidl scoorden goed met 7 procent goedkoper.

Hieronder de volledige ranglijst van goedkoop naar duur, met het gemiddelde prijsverschil vergeleken met andere supermarkten:

Dirk: 8 procent goedkoper

Aldi: 8 procent goedkoper

Vomar: 7 procent goedkoper

Lidl: 7 procent goedkoper

Deka: 3 procent goedkoper

Hoogvliet: 3 procent goedkoper

Jumbo: 2% goedkoper

Albert Heijn: 1% goedkoper

Plus: 1% goedkoper

Coop: 1% duurder

Picnic: 1% duurder

Spar: 15% duurder

Poiesz: 24% duurder

Tegelijkertijd worden A-merken alleen maar duurder. In een jaar tijd stegen de prijzen van 100 A-merkproducten gemiddeld met 8 procent. Over een periode van 4 jaar is dat zelfs 42 procent, tegenover 30 procent voor huis- en budgetmerken.

Let op de eenheidsprijs

De Consumentenbond adviseert consumenten dan ook vooral om te kiezen voor budgetproducten en huismerken. Deze zijn vaak net zo goed als A-merken, maar veel goedkoper. Let bij het boodschappen doen ook op de eenheidsprijs: dat is de prijs per kilo, liter of stuk. Zo kom je er snel achter welk product écht het voordeligst is.