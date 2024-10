Kaasprijs schiet de lucht in: 'Zo'n prijsstijging nog nooit gezien'

Je betaalt tegenwoordig heel wat voor een lekker stukje kaas op je boterham of bij de borrel. De prijs van kaas is de afgelopen tijd namelijk gigantisch gestegen, meldt De Telegraaf. "Zo'n prijsstijging in de laatste maanden heb ik nog nooit meegemaakt."

Eigenaar Nico van der Veen (62) van het Westfries Kaashuis in Schagen zit al 47 jaar in het vak, maar heeft zo'n gigantische prijsstijging nog nooit eerder gezien, zo vertelt hij in het dagblad. De voornaamste reden dat kaas zo duur is geworden, komt eigenlijk door de stijging van de melkprijs.

Gevolg van blauwtongvirus

Deze stijging heeft meerdere oorzaken, het blauwtongvirus is daar een van. "In Nederland heeft blauwtong invloed op de melkvolumes," legt Klaas-Johan Osinga, zuivelmarktkenner en beleidsspecialist internationaal bij LTO, uit in weekblad Nieuwe Oogst.

"Als je bedenkt dat je voor het maken van een kilo kaas tien liter melk nodig hebt en de melkprijs omhoogschiet, snap je wel dat ook de kaas nu duur betaald wordt," aldus kaaswinkelhouder Van der Veen. Voor een grote ronde kaas van 16 kilo heeft hij dus 160 liter nodig. "Ga maar na."

Ook supermarkt duurder

Niet alleen in gespecialiseerde kaaswinkels, maar ook in supermarkten wordt de kaas duurder, vertelt Van der Veen verder. "Ik ga eens in de zes weken langs een aantal supermarkten om naar de prijzen van kaas te kijken en daar schieten ze ook de lucht in. Financieel gezien zijn de verschillen helemaal niet zo groot meer."

Zelf merkt de kaaswinkel nog niks van de gevolgen van de prijsstijging. De klanten blijven, tot nu toe, nog gewoon komen. "De meeste klanten van mijn winkel zijn boven de veertig. Die kiezen nog steeds heel graag voor brood van de bakker, vlees van de slager en kaas van de kaasboer."