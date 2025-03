Deze 9 supermarktketens zijn 'de goedkoopste', Consumentenbond grijpt in

De Consumentenbond pikt het niet langer: steeds meer supermarkten pronken met een zogenaamd 'laagste prijs'-label, maar volgens de belangenclub is dat misleidend. "Als negen verschillende supermarkten je op een of andere manier de laagste prijs beloven, dan verkopen ze onzin", stelt de bond.

De Consumentenbond heeft Aldi, Boni, Dirk, DekaMarkt, Lidl, Hoogvliet, Nettorama, Plus en Vomar opgeroepen om hun beloftes over de laagste prijs te schrappen.

Volgens de Consumentenbond kunnen de negen supermarktketens niet aantonen dat zij daadwerkelijk de goedkoopste zijn. Daarmee zouden consumenten op het verkeerde been worden gezet. "Die prijsgaranties kunnen natuurlijk niet allemaal kloppen", stelt de bond.

Waar moet je nou op letten als je goedkoop boodschappen wilt doen? Iris Newman vertelt het je in bovenstaande video.

Aangepast

Inmiddels hebben Boni, Hoogvliet, Nettorama, DekaMarkt en Plus toegezegd hun prijsbeloftes aan te passen of te verwijderen. Alleen DekaMarkt en Plus hebben volgens de bond daadwerkelijk actie ondernomen. De andere supermarktketens hebben nog niets toegezegd, of gaan niet mee in de eis, aldus de Consumentenbond.

