Boodschappen moeten goedkoper, GroenLinks-PvdA komt met initiatiefwet: 'Veel mensen hebben moeite rond te komen'

GroenLinks-PvdA werkt aan een initiatiefwet om de prijs van boodschappen omlaag te laten gaan. Kamerlid Jesse Klaver wil een wijziging van de Warenwet doorvoeren, zodat ook producten met een label in het Engels, Duits of Frans in Nederland verkocht kunnen worden. In omliggende landen zoals Duitsland en België betaal je voor dezelfde producten namelijk veel minder.

Zo is een zak Doritos in België bij de Albert Heijn vijftig cent goedkoper dan in een Nederlandse Albert Heijn, en een pot Nutella zelfs twee euro goedkoper. “Heel veel mensen hebben moeite om rond te komen en dat heeft alles te maken met de gestegen kosten van het leven. Aan de kassa bij de supermarkt of drogist betaalt de consument zich blauw, terwijl multinationals miljoenenwinsten maken dankzij de hoge prijzen", zegt Klaver.

Klaver vindt het onbegrijpelijk dat producten die je in een Nederlandse supermarkt koopt fors duurder zijn dan exact dezelfde producten in Duitsland of België. "De politiek kan dit niet op zijn beloop laten. Het is hoog tijd dat de Tweede Kamer in actie komt om de dagelijkse boodschappen betaalbaar te houden.”

'Territoriale leveringsbeperkingen'

Door, zoals Groenlinks-PvdA ze noemt, 'territoriale leveringsbeperkingen' in Europese en nationale wetgeving kunnen Nederlandse winkels niet de goedkoopste producten uit de Europese Unie inkopen. Volgens de Nederlandse regelgeving moeten producten die in Nederland verkocht worden ook Nederlands op het etiket hebben staan. Producten met enkel een Duits of Frans label kunnen daarom niet in onze schappen liggen.

Supermarkten en producenten wijzen beide met de beschuldigende vinger naar elkaar, volgens Groenlinks-PvdA. Om de macht van de producenten te breken en het prijsverschil met het buitenland te reduceren komt de partij nu met het initiatief op de kop. Door de mogelijkheid te creëren om ook producten met een niet-Nederlands label in de schappen te leggen, krijgen supermarkten de kans om producten tegen een lagere inkoopprijs in te slaan en dus ook voor een mooiere verkoopprijs aan te bieden.