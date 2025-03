Dagelijks leven opnieuw duurder: inflatie stijgt met 3,8 procent

Het dagelijks leven is in februari opnieuw duurder geworden. De inflatie kwam afgelopen maand uit op 3,8 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een eerste raming. In januari was dat nog 3,3 procent. Vooral bepaalde producten in de supermarkt en diensten zijn flink in prijs gestegen.

Voor consumenten betekent dit wederom een zwaardere last op de portemonnee. De prijzen in de supermarkt stegen de afgelopen jaren jaren ook al flink.

Volgens het CBS werden voedingsmiddelen, dranken en tabak in februari gemiddeld 7,5 procent duurder. In januari was dat nog 7 procent. Ook diensten stegen in prijs: een toename van 4,6 procent na een stijging van 4,4 procent een maand eerder. Energie was een uitzondering en werd juist 1,9 procent goedkoper.

Stijging door seizoenseffecten

Niet alleen ten opzichte van vorig jaar stegen de prijzen, ook vergeleken met de maand ervoor werd alles duurder. Consumenten betaalden in februari gemiddeld 1,1 procent meer dan in januari. Het CBS waarschuwt wel dat dit cijfer beïnvloed kan zijn door seizoensgebonden effecten, zoals duurdere vliegtickets in vakantieperiodes.

Naast de nationale inflatiecijfers publiceerde het CBS ook de inflatie volgens de Europese rekenmethode. Die kwam in Nederland in februari uit op 3,5 procent, tegen 3,0 procent in januari. Bij deze methode worden woonlasten van huiseigenaren niet meegerekend.

De snelle raming is berekend op basis van voorlopige gegevens. Op 11 maart worden de definitieve inflatiecijfers gepubliceerd. Dan wordt ook duidelijk hoe de prijzen zich in verschillende productgroepen hebben ontwikkeld.