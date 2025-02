Inflatie houdt aan: leven 3,3 procent duurder dan vorig jaar

Het dagelijks leven is in januari gemiddeld 3,3 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle berekening.

In december vorig jaar lag dit percentage nog op 4,1 procent. In de eerste maand van het nieuwe jaar is de inflatie dus minder snel gestegen.

De prijsstijgingen afgelopen maand komen vooral door duurdere voedingsproducten, dranken en tabak. Gemiddeld gingen de prijzen voor deze producten in de maand januari met 7 procent omhoog, vergeleken bij 6,7 procent in december. Een meevaller wordt gemeten in de energiesector: daar daalden de prijzen met 1,4 procent, na een stijging van 1,5 procent in de maand december.

De definitieve inflatiecijfers in Nederland voor de maand januari worden op 13 februari bekend gemaakt door het CBS.

Hart van Nederland/ANP