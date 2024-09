Kruidnootgeval: terugroepactie Hoogvliet om toevoeging melk

Supermarktketen Hoogvliet roept een partij kruidnoten terug omdat er melk in de lekkernijen verwerkt is. Maar dit staat dan weer niet op de verpakking, waardoor het mogelijk problemen kan opleveren voor mensen met een melkallergie. Wie geen last heeft van zo'n allergie kan de kruidnoten veilig oppeuzelen.

In een bericht op haar site schrijft Hoogvliet dat "met het oog op de veiligheid van onze klanten is besloten dit product uit onze winkels te verwijderen." Wie wil mag de kruidnoten terugbrengen naar de supermarkt: "Je ontvangt dan het aankoopbedrag retour."

Het gaat om de Hoogvliet roomboterkruidnoten:

met streepjescode 8712076955598

en alle houdbaarheidsdata

De supermarktketen zegt klaar te staan voor mensen die vragen hebben over de terugroepactie. Men kan daarvoor bellen of contact opnemen via de site.

