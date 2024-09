QR-code vervangt steeds vaker contant geld bij donaties: '85 procent van betalingen via QR-code'

De manier waarop mensen doneren tijdens de Grote Clubactie verandert snel. Waar vroeger iedereen contant geld in de collectebus stopte, kiest nu een steeds grotere groep ervoor om via een QR-code te betalen. Bij voetbalclub VV Rijsoord zien ze deze trend duidelijk terug: vorig jaar werd 85 procent van de donaties digitaal gedaan, terwijl nog maar 15 procent contant of via een machtiging ging, vertelt Sabrina Boekhout, jeugdcoördinator van de club.

Volgens Stichting Collecteplan wordt landelijk nog steeds het meeste geld contant gegeven, maar ook zij zien een verschuiving. "Op dit moment komt 75 procent van de donaties nog contant binnen en 25 procent via een QR-code", aldus een woordvoerder.

Kinderen met QR-kaart op pad

Woensdagmiddag gingen kinderen van VV Rijsoord met hun persoonlijke QR-kaart geld ophalen voor hun club. Hart van Nederland liep mee met Emma (8) en Daan (10), die langs de deuren gaan om lootjes te verkopen, bekijk dat in de video hierboven.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Volgens directeur Frank Molkenboer van de Grote Clubactie mogen clubs nu zelf kiezen hoe ze betalingen ontvangen: via contant geld, machtigingen of QR-codes.

Steeds meer mensen kiezen QR-code

Steeds meer mensen vinden het handig om via de QR-code te betalen, merkt ook VV Rijsoord. "Het is veilig, snel en simpel", aldus Boekhout. Toch is er nog steeds ruimte voor contant geld, vooral voor ouderen die niet altijd even handig zijn met digitale betalingen.