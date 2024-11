Aftellen geblazen: de opmars van de adventskalender

Chocolaatjes, gekke sokken en zelfs seksspeeltjes, je kan het je zo gek niet bedenken of er is wel een adventskalender van. Het aftellen naar kerst is bijna zo'n fenomeen dat men meer zin heeft in het aftellen dan het feest zelf. De prijzen van de kalenders lopen steeds meer op, dus je kan ook een creatieve oplossing hiervoor verzinnen, zoals Maayke heeft gedaan.

Met een simpele oproep op Facebook werd de heuse knutsel-kalender in het leven geroepen. Binnen één dag hadden 23 vrouwen zich bij Maayke gemeld om voor elkaar te knutselen. Sneeuwpoppen, rendieren of kerstbomen, het maakt niet uit, zolang er maar moeite voor gedaan is en het aansluit op de kerstgedachte. "We knutselen allemaal veel, dus ik ben benieuwd met wat voor creaties mensen langskomen", aldus Maayke.

Aftellen geblazen!

Ze legt vervolgens uit: "Iedereen maakt 24 keer hetzelfde cadeautje. Iedereen is ook aan 1 dag gekoppeld zodat iedereen hetzelfde cadeautje op dezelfde dag open maakt. Wanneer ik alle manden binnen heb, leg ik de cadeautjes één voor één in de manden om zo een identieke kalender samen te stellen." Op deze manier hebben 24 vrouwen dus voor elkaar een kerstknutsel gemaakt, en kunnen ze aftellen naar de 25e van december.

Waar komt de adventskalender vandaan? Retaildeskundige Michel Kregel legt uit: "In Duitsland is de adventskalender al jaren een hype. Vlak voor corona is het de grens overgekomen naar Nederland toe. Tijdens corona is het echt de hoogte in geschoten, omdat we natuurlijk niet konden winkelen." Volgens hem is de lijn alleen nog maar meer aan het stijgen. De adventskalender heeft haar bestaan te danken aan de advent. Met de advent leven christenen toe naar de komst van Jezus. In vele kerken wordt iedere zondag, vier zondagen voor kerst, een adventskaars aangestoken. De adventskalender is bedoeld om kinderen op een speelse manier het verhaal van Jezus te vertellen. Kregel: "Het vertellen van het verhaal werd steeds vrolijker gedaan: meer kleurtjes, meer tekeningen, en meer tierelantijntjes. Dat is eigenlijk een beetje 'uit de hand' gelopen."

De adventskalender is bijna niet meer uit het assortiment te denken. Volgens retaildeskundige Michel Kregel komt dat door de maatschappij: "De maatschappij van nu is on demand. Mensen willen veel, mensen willen meer en mensen willen het snel. Een mooi voorbeeld hiervan is dat influencers die een adventkalender krijgen deze op 1 november gelijk helemaal open maken. Als de kijker ziet dat er leuke producten in zitten, zal deze geneigd zijn sneller een kalender te kopen en deze dan ook gelijk open te maken. Daarna wordt, voor de spanning, vaak ook nog een andere variant gekocht, en zo gaat de cirkel maar door met draaien."

Blij product

Volgens Kregel is het logisch dat mensen een eigen vorm van adventskalender willen maken: "Het feit dat dat nu steeds vaker gebeurt is puur omdat het idee er eerst niet lag. De bedrijven maakten een kant-en-klare kalender en daar moesten we het mee doen. Soms is de industrie nodig om iets te realiseren, maar soms ook een creatieveling die bewijst dat het ook zo kan. Mensen houden nou eenmaal van verrassingen, maakt niet uit wat de verrassing is. Daarom is het gewoon een heel blij product geworden."