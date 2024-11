Krassen maar! Hoe groot is de kans dat je wint met een Decemberkalender?

De decembermaand staat weer voor de deur, en dat betekent dat veel mensen ervoor kiezen om een Decemberkalender aan te schaffen als cadeau voor Sinterklaas, kerst, of simpelweg voor zichzelf. De kalender is nog altijd erg populair, maar hoe groot is de winkans eigenlijk? Wij zochten het voor je uit.

Veel mensen die een Decemberkalender aanschaffen, hopen een mooi geldbedrag te winnen. Een abonneespeler uit de Noord-Hollandse gemeente Koggenland heeft al mogen ervaren hoe het is om een mooie prijs te winnen. Bij de Staatsloterij-trekking van donderdag 10 oktober heeft de speler de Mega Jackpot van 18,3 miljoen euro belastingvrij gewonnen, zo is te zien in bovenstaande video.

€5 Decemberkalender

Bij de populairste variant van de Decemberkalender kras je iedere dag van de maand december een vakje open (of allemaal in een keer, als je de verleiding niet kan weerstaan). Als je meerdere zelfde symbolen hebt gekrast, win je een prijs. Ook zijn er meerdere spellen te vinden in de kalender. In de spellen staan vier bedragen, en als je twee gelijke bedragen in één spel vindt, dan win je dat bedrag.

De kans dat je met jouw Decemberkalender van 5 euro een prijs wint is 1 op 2,10.

In onderstaand schema vind je de prijs met de grootste winkans, en de prijs met de kleinste winkans. Ook zie je de winkans voor twee prijzen die in het midden liggen.

prijsbedrag prijssymbool aantal winnende loten winkans € 100.000 11 x STER 2 1 op 1.500.000 € 5.000 10 x BEL 1 1 op 3.000.000 € 5 4 x MUTS 375.000 1 op 8 gratis € 5 kraslot 3 x KERSTMAN 300.000 1 op 10

€10 Decemberkalender

Bij de 10 euro Decemberkalender heb je meer kans om een prijs te bemachtigen. 1 op de 2 loten levert een prijs op, en ook in deze kalender zijn meerdere spellen te vinden die de kans op een geldbedrag vergroten.

De kans dat je met jouw Decemberkalender van 10 euro een prijs wint is 1 op 2,04. Daarmee heb je met deze kalender de grootste kans op een prijs.

In onderstaand schema vind je de prijs met de grootste winkans, en de prijs met de kleinste winkans. Ook zie je de winkans voor twee prijzen die in het midden liggen.

prijsbedrag prijssymbool aantal winnende loten winkans € 200.000 11 x STER 2 1 op 875.000 € 10.000 9 x STRIK 2 1 op 875.000 € 400 8 x HULST 35 1 op 50.000 € 10 3 x SNEEUW 325.038 1 op 5,38

€20 Decemberkalender

Bij deze kalender werkt het iets anders. Je vindt namelijk geen symbolen die bepalen of en welke prijs je wint. Achter elk vakje vind je een spel, en per spel wordt zichtbaar of je een prijs hebt gewonnen. Vind je in meerdere spellen een prijs, dan win je die prijzen bij elkaar opgeteld.

De kans dat je met jouw Decemberkalender van 20 euro een prijs wint is 1 op 3,31. Daarmee is de kans op een prijs met deze kalender het laagst, maar de prijzen die je kunt winnen zijn wel hoger.

In onderstaand schema vind je de prijs met de grootste winkans, en de prijs met de kleinste winkans. Ook zie je de winkans voor twee prijzen die in het midden liggen.

prijsbedrag aantal winnende loten winkans € 1.000.000 2 1 op 375.000 € 400 150 1 op 5.000 € 200 200 1 op 3.750 € 20 31,695 1 op 23,66