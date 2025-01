Man (59) uit Wehe-den Hoorn vermist, vertrokken zonder telefoon of geld

Een 59-jarige man uit Wehe-den Hoorn is vermist. Dat meldt de politie. De man werd op zaterdag 18 januari rond 14.30 uur voor het laatst gezien in zijn woonplaats. De politie maakt zich zorgen om zijn gezondheid.

In bovenstaande video leggen we je uit wat je het beste kunt doen op het moment dat iemand in jouw omgeving vermist raakt, en wat juist niet.

De man vertrok zonder telefoon of geld en mogelijk met een oude groen/blauwe herenfiets. Hij is ongeveer 177 cm lang en heeft een tenger postuur. Hij is kaal en draagt een grijs ringbaardje en een bril. Toen hij vertrok, was hij gekleed in een donkerblauwe joggingbroek met het opschrift ‘Australian’, een groene gewatteerde jas, een gebreide grijze muts, geel/bruine werklaarzen en een rood/bruine trui.