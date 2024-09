Moeder van door hond gedode baby niet bij rechtszaak: 'Deze tragedie heeft me kapot gemaakt'

De rechtbank in Lelystad heeft de strafzaak tegen de 34-jarige Maria D., moeder van een baby die vorig jaar door haar hond werd doodgebeten, woensdag uitgesteld. De verdachte was niet aanwezig bij de zitting, en de rechtbank acht het noodzakelijk dat zij persoonlijk aanwezig is. Maria D. had vooraf aangegeven de zitting mentaal niet aan te kunnen, en schreef: "Deze tragedie heeft me zo kapot gemaakt".

Het incident vond plaats in augustus vorig jaar, toen haar twee maanden oude zoontje in een woning aan de Staalstraat in Emmeloord door de hond, een kruising tussen een Amerikaanse Staffordshire-terriër en een pitbull, werd aangevallen. Het kind overleed aan zijn verwondingen. De hond werd later door de politie in beslag genomen en afgemaakt.

Dood door schuld

Maria D. wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor dood door schuld en het niet nemen van voldoende maatregelen om een gevaarlijk dier onschadelijk te houden. Volgens de aanklacht had ze haar baby in een babynestje op de bank achtergelaten terwijl ze in de open keuken een melkflesje maakte. De hond lag naast de bank.

De hond zou vaker agressief gedrag hebben vertoond en droeg buitenshuis vaak een muilkorf. Er was eerder al een bijtincident geweest, waarbij D. heeft verklaard dat ze tussen haar hond en een andere hond sprong tijdens een gevecht. Aanvankelijk beweerde ze door haar eigen hond te zijn gebeten, maar later zei ze dat ze dat niet meer zeker wist.

Aanwezigheid essentieel

Het Openbaar Ministerie wil Maria D. nader ondervragen, en verzette zich daarom tegen het verzoek van haar advocaat om de zaak zonder haar aanwezigheid te behandelen. Ook de rechtbank wil haar verdere vragen stellen en verplichtte haar aanwezig te zijn bij een volgende zitting. De rechter toonde begrip voor haar moeilijke situatie, aangezien ze haar enige kind heeft verloren, maar benadrukte dat haar aanwezigheid essentieel is voor een zorgvuldig verloop van de rechtszaak.

Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld, maar de rechtbank hoopt de zaak voor het einde van het jaar te behandelen.

ANP