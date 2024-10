Lagere celstraf voor pakketbezorger die Sebastiaan (42) doodreed in Wijchen

Een pakketbezorger die in 2020 in Wijchen (Gelderland) de 42-jarige Sebastiaan doodreed, nadat hij hem aansprak op zijn rijgedrag, krijgt van het hof in Den Bosch een lagere celstraf dan eerder opgelegd.

Eerder kwamen de rechtbank Midden-Nederland en het hof in Arnhem tot zeven jaar en tbs, het hof in Den Bosch legt nu zes jaar en tbs met dwangverpleging op. De zaak lag bij de Hoge Raad, maar omdat het hof in Arnhem de pleitnota van de advocaat was kwijtgeraakt, moest de zaak over worden gedaan.

In de video bovenaan vertelt de vader van Sebastiaan hoe hij denkt over de straf die verdachte Tarik O. eerder kreeg opgelegd.

Meegesleurd op motorkap

De 42-jarige Sebastiaan kreeg ruzie met Tarik O. over zijn rijgedrag in de woonwijk. "Toen de man voor de auto van de bezorger ging staan om een foto te maken van het kenteken, reed de bezorger de man aan. Het slachtoffer belandde op de motorkap, werd meegesleurd, viel van de motorkap en kwam onder de auto", schetst het hof. In totaal is het slachtoffer drie keer overreden, O. vertrok daarna en liet de man achter.

"Door zijn handelen heeft de verdachte het slachtoffer op een verschrikkelijke manier het leven ontnomen, en de nabestaanden hun partner, vader en zoon", aldus het hof, dat onder meer tot de lagere straf kwam omdat de psychische problemen van de verdachte snel moeten worden behandeld.

