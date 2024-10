Donny M. verklaart over laatste minuten van Gino's leven: dit is wat er is gebeurd

Op de eerste dag van de strafzaak tegen Donny M. heeft de verdachte uitgebreid verklaard over wat er op die zwarte dag in juni 2022 is gebeurd. Naarmate de zitting vordert, komen gruwelijke details naar boven. Terwijl nabestaanden vol ongeloof naar M. luisteren, schetst hij de laatste momenten van Gino's leven.

Eerder op de dag verklaarde Donny M. hoe hij Gino wist mee te nemen in zijn auto en vertelde hij over de rit naar zijn huis.

M. vertelt de rechter wat er gebeurde vanaf het moment dat hij en Gino bij zijn huis in Geleen aankwamen. Hij was van plan de jongen in zijn badkamer te misbruiken, omdat de buren het dan niet zouden horen. M. was onder invloed van xtc en cocaïne. Of hij ook een buisje 'Blue 69' had genomen, kan hij zich niet herinneren.

Viagra

De verdachte verklaarde dat hij Gino vroeg zich uit te kleden en dat hij de jongen Viagra toediende. "Omdat ik wilde kijken wat dat bij een kind doet," zei M. Toen hij Gino daarna probeerde te misbruiken, lukte het niet, omdat hij naar eigen zeggen 'niet opgewonden genoeg' was.

M. verklaarde dat hij Gino een xtc-pil had gegeven, waarop de jongen begon over te geven. Dit maakte M. boos, en hij riep dat Gino zijn troep moest opruimen en onder de douche moest gaan staan. Ondertussen begon M. naar eigen zeggen dingen te zien "die niet konden".

Schreeuwen en huilen

Vervolgens nam de man Gino in een houtgreep en 'sloot zijn luchtwegen af'. Het slachtoffer zou hem daarop in zijn arm hebben gebeten. Nadat hij ineen zakte, begon hij uit angst weer te schreeuwen en huilen. Om het geschreeuw te verbloemen, zette M. luide muziek op.

Dit maakte M. opnieuw woedend. Hij zocht op zijn telefoon hoe je iemand kunt verstikken met een kussen. "Uiteindelijk ben ik dat gaan uitvoeren. Er lag een kussen bij mijn wasmachine, dat heb ik op zijn gezicht gedrukt," verklaarde hij. Hij hield het kussen vast totdat Gino niet langer tegenstribbelde. Hoe het precies is gegaan, weet hij niet meer. "Het is gewoon te lang geleden," zei hij.

Levenloos lichaam

Na het overlijden van Gino pakte M. het levenloze lichaam van het jongetje in en verstopte het bij een afgebrande woning in de buurt van zijn huis. Daarna haalde hij benzine bij een tankstation om het lichaam te verbranden, maar uiteindelijk besloot hij dit niet te doen. "Ik begon na te denken: dit kan niet wat je wil gaan doen," verklaarde hij. Later keerde hij terug om de zak met kleding van Gino daar neer te leggen.

Wisselende verklaringen

De officier van justitie wees M. erop dat hij in eerdere verhoren anders verklaarde dan vandaag. M. antwoordde hierop dat hij de volgorde van gebeurtenissen niet meer precies weet. Ook kon hij zich niet herinneren hoeveel drugs hij Gino precies had toegediend en in welke volgorde.

De inhoudelijke behandeling gaat dinsdag verder. Dan wordt er onder meer tijd vrij gemaakt voor de slachtofferverklaringen.