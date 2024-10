Donny M. werd gek van Gino in de auto: 'Nooit gedacht, wat ben ik aan het doen'

Tijdens de strafzaak tegen Donny M., die ervan verdacht wordt de 9-jarige Gino te hebben ontvoerd, misbruikt en vermoord, komen nieuwe details naar voren. In eerdere zittingen hield M. zijn mond of verscheen hij niet. Sinds maandagochtend is daar verandering in gekomen: M. praat nu uitgebreid over wat hem op 1 juni 2022 bezielde.

Geen enkel moment heeft hij gedacht "wat ben ik eigenlijk aan het doen?" Dat zei hij in de rechtbank in Maastricht, waar maandag de strafzaak tegen de 24-jarige Limburger is begonnen.

Knop ging om

Hier vertelt Donny M. hoe hij Gino op die fatale woensdagmiddag zag voetballen met andere kinderen. Vanaf dat moment ging er een knop in hem om. "Mijn focus was alleen nog op hem. Ik wilde iets met hem doen, op seksueel gebied", aldus de verdachte. Om zijn vertrouwen te winnen, voetbalde M. met zijn slachtoffer, waarna hij hem een lift naar huis aanbood.

M. vertelt de rechter dat hij na verloop van tijd niet wist wat hij met de jongen aan moest. Hij dwong het kind voor de bijrijdersstoel op de grond te gaan zitten, zodat het niet zichtbaar was. Toen Gino in de gaten kreeg dat M. niet van plan was hem naar huis te brengen, begon hij te huilen en te schreeuwen. Dit maakte M. zo gek, dat hij Gino bij een zwembad in Landgraaf uit zijn auto wilde zetten.

Liet stepje achter

Toch deed hij dat niet, omdat hij het gevoel had dat omstanders hem zagen. Wel liet hij daar het stepje van de jongen achter. Gino nam hij mee naar zijn huis in Geleen, op achttien minuten rijden van het zwembad. Daar bedacht hij opnieuw dat hij seks wilde met het jongetje. Drie dagen later werd de verdachte aangehouden.

De politie was hem op het spoor gekomen door sporen op het stepje. Aanvankelijk ontkende hij, maar later heeft hij toegegeven dat hij de jongen heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. Hij bekende dat hij Gino's lichaam achterliet in de tuin van een afgebrand huis op nog geen honderd meter van zijn woning. Het OM verwijt hem nu dat hij dit later in brand wilde steken.

Bij aanvang van het proces maandag, gaf zijn advocaat aan dat M. zo goed als mogelijk vragen zou beantwoorden. Voor de strafzaak zijn deze week vier dagen uitgetrokken. De uitspraak wordt verwacht op 27 november.

