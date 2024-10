Veel emotie verwacht bij rechtszaak tegen Donny M: familie Gino wil antwoorden

De rechtbank in Maastricht begint maandag aan het vierdaagse strafproces tegen Donny M. (24). M. wordt verdacht van onder meer het seksueel misbruiken en doden van de negenjarige Gino. De jongen verdween op 1 juni 2022 in Kerkrade en werd drie dagen later dood gevonden in Geleen. M. heeft eerder al bekend. Voor de nabestaanden beloven het zware dagen te worden.

Journalist Bas Dingemanse, die de zaak vanaf het begin op de voet volgt, kan dat bevestigen: "Het gaat loodzwaar worden voor de nabestaanden, vooral het voorlezen van de slachtofferverklaringen wordt zwaar." Bij de familie heerst er nog altijd veel verdriet en boosheid. "Als Gino om het leven was gekomen bij een verkeersongeluk, had je dat nog een plek kunnen geven, dat is een ongeluk. Maar hier zijn er fouten gemaakt, omdat M. dus al eerder de fout is ingegaan", vertelt buurvrouw Gwenda, die veel in contact staat met de zussen van Gino.

Vermissing en dood van Gino

Gino verdween op 1 juni 2022 tijdens het buitenspelen in Kerkrade, waar hij logeerde bij zijn oudere zus. Drie dagen later arresteerde de politie M. in zijn woning in Geleen. Op zijn aanwijzing vond de politie het stoffelijk overschot van Gino, verpakt in vuilniszakken en gedumpt achter een uitgebrand huis in Geleen.

M. heeft bekend dat hij het slachtoffer mee naar zijn huis heeft genomen, drugs heeft toegediend en seksueel heeft misbruikt. Daarna zou hij de jongen hebben gewurgd of gesmoord. De zaak gaf veel verontwaardiging en afschuw. Het Openbaar Ministerie verdenkt M. ook van het bezit en de verspreiding van kinderporno en van het plegen van ontucht met een wilsonbekwame in 2019.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Onderzoek

De vermissing van Gino is inmiddels ruim twee jaar geleden en het lijkt alsof het OM de tijd neemt voor deze zaak. Volgens journalist Dingemanse is daar een goede reden voor: "Het heeft zo lang geduurd omdat justitie in deze zaak elke vraag wilde beantwoorden. Alle moeite is erin gestoken om die vragen te beantwoorden," vertelt de journalist. "Dat is niet allemaal gelukt, maar ze wilde wel aan de nabestaande tonen ‘aan ons heeft het niet gelegen’."

De nabestaanden wachten inderdaad nog op antwoorden, laat Gwenda weten. "Ik ben benieuwd of hij gaat praten, maar van ons mag de waarheid wel boven water komen. Naar mijn mening heeft hij nog niet alles verteld. Ik zou graag nog willen weten: 'Waarom Gino specifiek? Waarom is juist hij meegenomen?' Maar elk antwoord levert natuurlijk weer nieuwe vragen op. Ik weet niet of we ooit het hele verhaal gaan krijgen."

De inhoudelijke behandeling vindt plaats op 14, 15, 16 en 18 oktober. De rechtbank liet eerder al weten alle vier die dagen nodig te hebben voor de zaak.