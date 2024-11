Auto op de kop in sloot bij Boskoop, omstanders redden bestuurder

Op de N207 bij Boskoop is donderdagmiddag een auto op de kop in een sloot terechtgekomen. Het gaat om een eenzijdig ongeval, meldt de politie.

Rond 13.00 uur kwam de melding van het ongeluk binnen. Omstanders wisten de bestuurder uit het voertuig te halen voordat hulpdiensten arriveerden. De auto is later met een takelwagen uit de sloot gehaald en terug op de weg geplaatst.

De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een correspondent ter plaatse lagen er blikjes bier in het voertuig. Of er sprake was van rijden onder invloed, wordt nog onderzocht.