Bestuurder (62) overleden bij eenzijdig ongeval in Drentse Pesse

In het Drentse Pesse is dinsdagmiddag een 62-jarige man overleden door een eenzijdig ongeval. De man was de bestuurder van de auto. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Het ongeval gebeurde rond 17.00 uur aan de Hoogeveenseweg. De auto was daar van de weg geraakt. De man uit Pesse moest door de hulpdiensten uit de auto worden bevrijd. Met spoed werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

Hulp mocht echter niet meer baten. Onderweg overleed de man in de ambulance.

Wat er precies is gebeurd, wordt op dit moment door de politie onderzocht.