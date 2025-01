A2 bij Utrecht weer vrij na ongeval in Leidsche Rijntunnel

De A2 Den Bosch-Amsterdam ten noordwesten van Utrecht is weer vrij. De weg was dicht na een ongeluk in de Leidsche Rijntunnel.

Het ongeluk gebeurde in de parallelbuis van de tunnel. Nadat het verkeer was weggeleid en het wegdek was schoongemaakt, is de weg kort na 14.00 uur weer vrijgegeven. De hoofdrijbaan is het hele weekend dicht vanwege werkzaamheden.

ANP