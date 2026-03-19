Vijfde verdachte aangehouden voor explosie bij synagoge Rotterdam

Crime

Vandaag, 19:07 - Update: 1 uur geleden

De politie heeft een vijfde verdachte aangehouden voor de explosie vorige week bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam. Het gaat om een 19-jarige man uit Tilburg, die in zijn woonplaats is gearresteerd. Zijn rol wordt onderzocht, meldt de politie.

In de nacht van 12 op 13 maart werd een explosief geplaatst bij een synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam. Er ontstond brand, maar die doofde snel. Niemand raakte gewond. Kort daarna werden vier verdachten uit Tilburg opgepakt, twee mannen van 19 en een van 18 jaar oud en om een tiener van 17 jaar oud.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de vier van onder meer brandstichting met een terroristisch oogmerk. "Daarmee wordt bedoeld dat de handelingen erop gericht zijn om een bevolkingsgroep, in dit geval de joodse gemeenschap, ernstige vrees aan te jagen", meldde het OM maandag na de voorgeleiding van de vier aan de rechter-commissaris.

In de nacht van 13 op 14 maart ging het opnieuw mis. In Amsterdam werd een explosief geplaatst bij een joodse school aan de Zeelandstraat. Of de aanslagen met elkaar te maken hebben, wordt onderzocht. Over de aanslag in Rotterdam zei de minister dat die "ruikt naar antisemitisme", zoals je ziet in bovenstaande video. 

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

