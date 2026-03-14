Van Weel: mogelijk link tussen aanslag school Amsterdam en Rotterdamse synagoge

De politie sluit niet uit dat de aanslag bij een synagoge in Rotterdam en het incident bij een Joodse school in Amsterdam met elkaar te maken hebben. Volgens minister van Justitie en Veiligheid David van Weel is het nog te vroeg om die mogelijkheid van tafel te vegen.

De minister sprak daar zaterdag over tijdens een persmoment bij de Kralingse Plas in Rotterdam. Daar ging hij in op het onderzoek naar de gebeurtenissen van de afgelopen dagen.

De minister zei dat de beide aanslagen erg op elkaar lijken in de manier waarop ze gepleegd zijn. Ook circuleren er filmpjes waarop de aanslagen worden geclaimd door een organisatie. "Mogelijke verbanden worden onderzocht", aldus de minister.

Nog te vroeg om link uit te sluiten

Vrijdag werd een aanslag gepleegd bij een synagoge in Rotterdam. In die zaak zijn inmiddels vier mannen aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het incident.

De brandstichting bij een synagoge in Rotterdam lijkt mogelijk een antisemitisch motief te hebben. Van Weel zei vrijdag dat het incident volgens hem "ruikt naar antisemitisme":

1:41 Van Weel: brand in synagone 'ruik naar antisemitisme'

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er ook een aanslag bij een Joodse school in Amsterdam. Of de twee gebeurtenissen met elkaar samenhangen, wordt nog onderzocht.

'Golf van antisemitisme'

De minister ontkent dat er een "golf van antisemitisme" Nederland overspoelt. Die uitspraak deed het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken op X na de aanslagen. Van Weel zegt wel dat het "duidelijk mag zijn" dat antisemitisme een groeiend probleem is in Nederland, maar dat het eerst van belang is dat de onmiddellijke veiligheid voor de Joodse instellingen en burgers op orde is.