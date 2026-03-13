Volg Hart van Nederland
Vier mannen aangehouden na explosie bij synagoge in Rotterdam

Crime

Vandaag, 13:16

De politie heeft vier verdachten aangehouden voor brandstichting bij een synagoge in Rotterdam. Er was rond 03.40 uur een explosief ontploft aan het A.B.N. Davidsplein. De brand die daarna ontstond ging na korte tijd vanzelf uit. Niemand raakte gewond.

De verdachten werden aangehouden in de omgeving van een andere synagoge. Daar viel volgens de politie een voertuig op door opvallend rijgedrag. Agenten besloten het voertuig staande te houden. Tegelijkertijd was er al een signalement bekend van een van de daders bij de explosie bij de synagoge.

De bestuurder van de auto kwam overeen met dat signalement. De politie heeft het viertal aangehouden. Het gaat om twee mannen van 19 en een van 18 jaar oud en om een tiener van 17 jaar oud.

Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam zegt met afschuw kennis te hebben genomen van de brandstichting. De brand werd rond 03.40 uur gesticht en ging na korte tijd vanzelf uit. Schouten stelt dat het incident "veel angstgevoelens bij onze Joodse stadsgenoten" naar boven brengt. "In Rotterdam is geen plaats voor antisemitisme, intimidatie, geweld of haat tegen religieuze gemeenschappen. We blijven de veiligheid rondom de synagoges nauwlettend bewaken."

'Ruikt naar antisemitisme'

Eerder zei minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) al dat de brandstichting "ruikt naar antisemitisme". Onderzoek moet nog uitwijzen wat er precies is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is. Maar dat er sprake is van antisemitisch geweld, "die gok durf ik wel te wagen", aldus de VVD-bewindsman bij inloop van de ministerraad.

"Het is een brandstichting in een synagoge", zegt Van Weel. "Het kan natuurlijk zijn dat iemand iets persoonlijks heeft tegen de rabbijn. Maar daar ga ik in dit geval even niet van uit." Hij wijst erop dat de Joodse gemeenschap al langer doelwit is van intimidatie en geweld.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

