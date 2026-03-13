Volg Hart van Nederland
Brand gesticht bij synagoge in Rotterdam

Crime

Vandaag, 07:13 - Update: 2 uur geleden

Bij een synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag brand gesticht. Dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam zegt met afschuw kennis te hebben genomen van de brandstichting.

De brand werd rond 03.40 uur gesticht en ging na korte tijd vanzelf uit. De politie doet onderzoek. Schouten stelt dat het incident "veel angstgevoelens bij onze Joodse stadsgenoten" naar boven brengt. "In Rotterdam is geen plaats voor antisemitisme, intimidatie, geweld of haat tegen religieuze gemeenschappen. We blijven de veiligheid rondom de synagoges nauwlettend bewaken."

Op sociale media gaat een niet-geverifieerd filmpje rond van een ontploffing bij een gebouw dat lijkt op de synagoge. De politie neemt die beelden mee in het onderzoek. De Joodse Gemeente Rotterdam was vrijdagochtend nog niet bereikbaar.

Minister Dilan Yeşilgöz (Defensie) stelt op X te hopen dat er snel duidelijkheid is over de daders.

Door ANP

