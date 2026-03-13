Minister Van Weel: brand synagoge Rotterdam 'ruikt naar antisemitisme'

De brandstichting afgelopen nacht in een synagoge in Rotterdam "ruikt naar antisemitisme", vindt minister David van Weel (Justitie en Veiligheid). Onderzoek moet nog uitwijzen wat er precies is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is. Maar dat er sprake is van antisemitisch geweld, "die gok durf ik wel te wagen", aldus de VVD-bewindsman bij inloop van de ministerraad.

"Het is een brandstichting in een synagoge", zegt Van Weel. "Het kan natuurlijk zijn dat iemand iets persoonlijks heeft tegen de rabbijn. Maar daar ga ik in dit geval even niet van uit." Hij wijst erop dat de Joodse gemeenschap al langer doelwit is van intimidatie en geweld.

De minister gaat vooralsnog niet uit van Iraanse betrokkenheid bij de brandstichting. "Dat zou dan echt uit het onderzoek moeten blijken."