Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Minister Van Weel: brand synagoge Rotterdam 'ruikt naar antisemitisme'

Brand

Vandaag, 10:53 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

De brandstichting afgelopen nacht in een synagoge in Rotterdam "ruikt naar antisemitisme", vindt minister David van Weel (Justitie en Veiligheid). Onderzoek moet nog uitwijzen wat er precies is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is. Maar dat er sprake is van antisemitisch geweld, "die gok durf ik wel te wagen", aldus de VVD-bewindsman bij inloop van de ministerraad.

"Het is een brandstichting in een synagoge", zegt Van Weel. "Het kan natuurlijk zijn dat iemand iets persoonlijks heeft tegen de rabbijn. Maar daar ga ik in dit geval even niet van uit." Hij wijst erop dat de Joodse gemeenschap al langer doelwit is van intimidatie en geweld.

De minister gaat vooralsnog niet uit van Iraanse betrokkenheid bij de brandstichting. "Dat zou dan echt uit het onderzoek moeten blijken."

Door ANP

Lees ook

Brand gesticht bij synagoge in Rotterdam
Brand gesticht bij synagoge in Rotterdam

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.