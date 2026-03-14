Gerichte aanslag op Joodse school in Amsterdam, online beelden gedeeld

Bij een Joodse school aan de Zeelandstraat in Amsterdam-Buitenveldert heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie plaatsgevonden. Politie en brandweer waren er snel bij. De schade is beperkt gebleven, zegt burgemeester Femke Halsema.

Er zijn camerabeelden van degene die een explosief heeft afgestoken bij de buitenmuur van de school. Die worden onderzocht.

De politie onderzocht vrijdag woningen van verdachten van de aanslag van donderdag op vrijdagnacht op een synagoge in Rotterdam:

'Laffe daad'

Politie, justitie en de burgemeester zeggen het incident te zien als een gerichte aanslag tegen de Joodse gemeenschap en nemen dit zeer hoog op, aldus Halsema. Ze spreekt van "een laffe daad van agressie". "Een school moet een plek zijn waar kinderen veilig les kunnen krijgen. Amsterdam moet een plek zijn waar Joden veilig kunnen leven", stelt de burgemeester.

De toch al strenge beveiliging van Joodse scholen en instellingen was nog verder opgeschroefd na de aanslag van een dag eerder op een synagoge in Rotterdam en die op een synagoge in het Belgische Luik, aan het begin van de week. Daarom kon de politie in Buitenveldert volgens Halsema direct handelen. In overleg met de veiligheidsdiensten worden extra maatregelen getroffen, laat ze weten. Halsema toont begrip voor "de angst en woede van Joodse Amsterdammers. Zij krijgen steeds vaker te maken met antisemitisme en dat is onacceptabel."

Premier Jetten reageert ook op de aanslag en plaatst een bericht op X waarin hij zegt dat hij de boosheid en angst begrijpt. Ook zegt hij snel in gesprek te willen met de Joodse gemeenschap.

Beelden van aanslag

Op sociale media gaan niet-geverifieerde beelden rond van een groep, Islamic Resistance Movement, die de aanslag claimt. Te zien is dat er iets ontploft, waarna er brand ontstaat. Een woordvoerder van de politie kan nog niet zeggen of deze beelden daar bekend zijn. Ook weet ze niet hoe laat de aanslag heeft plaatsgevonden.

Voor de explosie bij de synagoge aan het Davidsplein in Rotterdam zijn vrijdag vier verdachten aangehouden: twee mannen van 19 en een van 18 jaar oud en een tiener van 17 jaar. Ze werden opgepakt in de buurt van een andere synagoge. Er wordt nog onderzocht of dit incident iets te maken heeft met de explosie in Luik.