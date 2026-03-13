Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Invallen in Tilburgse woningen na explosie bij synagoge

Crime

Vandaag, 19:32

Link gekopieerd

De politie heeft vrijdagmiddag woningen in Tilburg doorzocht in het onderzoek naar de explosie bij een synagoge in Rotterdam. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving vrijdagavond.

De explosie gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein. Kort daarna hield de politie vier verdachten aan: twee mannen van 19 jaar, een 18-jarige en een 17-jarige. Alle vier komen uit Tilburg.

Arrestatieteam

Agenten vielen binnen in woningen aan de Magazijnstraat en de Lage Witsiebaan in Tilburg. De huiszoekingen maken deel uit van het lopende onderzoek naar de explosie bij de synagoge.

Op bovenstaande beelden van een correspondent ter plaatse is te zien dat meerdere agenten in kogelwerende vesten rond een appartementencomplex lopen. De een gewapend met een stormram, anderen met politieschilden. Iets later stappen ze in zwarte busjes en rijden ze weg.

Van welke verdachten de woningen precies zijn, is niet duidelijk gemaakt. De politie laat wel weten dat het de bedoeling is dat de woningen van alle vier de verdachten worden doorzocht. Mogelijk zijn sommige huiszoekingen al afgerond.

Verdachten blijven voorlopig vastzitten

De vier aangehouden jongeren zitten nog vast. Ze worden de komende dagen verhoord door de politie over hun mogelijke betrokkenheid bij de explosie.

Volgens een politiewoordvoerder is de verwachting dat de verdachten maandag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.