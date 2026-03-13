Invallen in Tilburgse woningen na explosie bij synagoge

De politie heeft vrijdagmiddag woningen in Tilburg doorzocht in het onderzoek naar de explosie bij een synagoge in Rotterdam. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving vrijdagavond.

De explosie gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein. Kort daarna hield de politie vier verdachten aan: twee mannen van 19 jaar, een 18-jarige en een 17-jarige. Alle vier komen uit Tilburg.

Arrestatieteam

Agenten vielen binnen in woningen aan de Magazijnstraat en de Lage Witsiebaan in Tilburg. De huiszoekingen maken deel uit van het lopende onderzoek naar de explosie bij de synagoge.

Op bovenstaande beelden van een correspondent ter plaatse is te zien dat meerdere agenten in kogelwerende vesten rond een appartementencomplex lopen. De een gewapend met een stormram, anderen met politieschilden. Iets later stappen ze in zwarte busjes en rijden ze weg.

Van welke verdachten de woningen precies zijn, is niet duidelijk gemaakt. De politie laat wel weten dat het de bedoeling is dat de woningen van alle vier de verdachten worden doorzocht. Mogelijk zijn sommige huiszoekingen al afgerond.

Verdachten blijven voorlopig vastzitten

De vier aangehouden jongeren zitten nog vast. Ze worden de komende dagen verhoord door de politie over hun mogelijke betrokkenheid bij de explosie.

Volgens een politiewoordvoerder is de verwachting dat de verdachten maandag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris.