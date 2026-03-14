Regering Israël: golf van antisemitisme overspoelt Nederland

Crime
Vandaag, 14:39
Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat een "golf van antisemitisme Nederland overspoelt", na de aanslag op een Joodse school in Amsterdam in de nacht van vrijdag op zaterdag.
In een statement op X schrijft het ministerie: "Waar zal de volgende aanslag plaatsvinden?" en voegt daaraan toe dat "de Nederlandse overheid veel meer moet doen om antisemitisme te bestrijden".
De gerichte explosie vrijdag op zaterdagnacht bij een Joodse school in Amsterdam schokt de buurt. In de onderstaande video hoor je hun reactie.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.