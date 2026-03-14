Regering Israël: golf van antisemitisme overspoelt Nederland

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat een "golf van antisemitisme Nederland overspoelt", na de aanslag op een Joodse school in Amsterdam in de nacht van vrijdag op zaterdag.

In een statement op X schrijft het ministerie: "Waar zal de volgende aanslag plaatsvinden?" en voegt daaraan toe dat "de Nederlandse overheid veel meer moet doen om antisemitisme te bestrijden".

De gerichte explosie vrijdag op zaterdagnacht bij een Joodse school in Amsterdam schokt de buurt.