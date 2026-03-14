Politie jaagt op duo na explosie bij Joodse school in Amsterdam

De politie is op zoek naar twee verdachten op een motorscooter die afgelopen nacht een explosief hebben geplaatst tegen een Joodse school in Amsterdam-Zuid. Tegelijkertijd is een speciaal landelijk team opgezet om de beveiliging van Joodse objecten te coördineren. Het Nationale Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (NSGBO) geeft leiding op strategisch niveau en wordt ingezet bij incidenten die te groot zijn voor reguliere eenheden.

De inzet van het team volgt op de recente explosie bij een synagoge in Rotterdam en een aanslag bij een Joodse school in Amsterdam-Buitenveldert.

Twee personen op motorscooter

Rond 03.45 uur lieten de verdachten het explosief afgaan tegen de buitenmuur van de school aan de Zeelandstraat. Dankzij de snelle komst van politie en brandweer bleef de materiële schade beperkt.

Uit onderzoek blijkt dat de twee personen op een motorscooter arriveerden bij de school. Eén stapte af en plaatste een voorwerp tegen de muur, waarna hij terugrende naar de scooter. Op het moment dat ze wegreedden, ontplofte het explosief. Het duo vluchtte richting de Van Nijenrodeweg.

De politie roept mensen die iets hebben gezien of beeldmateriaal hebben, bijvoorbeeld van een deurbelcamera of dashcam, op zich te melden.