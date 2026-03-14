Buurt reageert geschokt na aanslag Joodse school: 'Dacht dat het onweer was'

De gerichte aanslag op een Joodse school in Amsterdam in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft bewoners van de omliggende straten flink laten schrikken. Een harde knal wekte veel mensen midden in de nacht. "Ik dacht eerst dat het onweer was, maar mijn vrouw zei meteen: dit is foute boel", vertelt een buurtbewoner aan Hart van Nederland. Veel mensen zijn verbijsterd dat zulke aanvallen in hun eigen buurt kunnen gebeuren. Politici en maatschappelijke organisaties noemen de explosie een antisemitische daad en roepen op tot actie.

Veel buurtbewoners spreken van diepe angst en verbijstering dat zoiets in hun eigen woonomgeving kan gebeuren. "Het is kwalijk dat dit steeds moet gebeuren. We roepen heel hard dat dit morgen niet meer mag gebeuren, maar het gebeurt elke dag. Mijn hart is Joods en het is verschrikkelijk." Een vrouw uit de straat voegt toe: "Vreselijk dat dit moet gebeuren en dat dit gewoon kan in Nederland."

Politici spreken schande

De explosie leidt ook tot veel reacties uit de politiek. Politici van links tot rechts spreken hun afschuw uit en noemen het incident een antisemitische daad. Daarbij wordt ook gewezen op een brandstichting bij een synagoge in Rotterdam een dag eerder. "Wat een laffe intimidatie", schrijft Jan Paternotte van D66 op X. Volgens Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA gaat het om meer dan alleen een aanval op een gebouw: "Dit is niet een gerichte aanslag op een gebouw, maar op de veiligheid van de hele Joodse gemeenschap."

Meerdere politici roepen het kabinet en justitie op om hard op te treden. "Onze Joodse gemeenschap voelt opnieuw de haat en dreiging van terreur", schrijft Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Henri Bontenbal van het CDA noemt antisemitisme "een gif dat we moeten blijven bestrijden". En Caroline van der Plas van BBB schrijft: "sterkte voor de Joodse gemeenschap en ik mag hopen dat de dader wordt gepakt en keihard wordt aangepakt door justitie."

Intimidatie

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) noemt de explosie "schokkend, bedroevend en zeer verontrustend". Volgens directeur Naomi Mestrum zorgen aanvallen op Joodse instellingen voor veel angst binnen de gemeenschap. "Na de recente aanslag op een synagoge in Rotterdam zat de schrik er al goed in. Dat synagogen en Joodse scholen doelwit worden van geweld laat een diep gevoel van angst achter", zegt ze.

Volgens Mestrum zijn de aanvallen bedoeld om Joden in Nederland te intimideren. Ze roept bestuurders en politici op om met concrete maatregelen te komen tegen het toenemende aantal antisemitische incidenten.